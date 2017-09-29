Шикарный ассист в исполнении "Лорда" Бендтнера

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер украсил матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Вардара" своими блестящими индивидуальными действиями.

Так, 29-летний датчанин стал автором шикарной результативной передачи, когда его команда забивала третий гол. Смотрим, как это было.

Напомним, что Бендтнер ещё и отличился голом в этом матче, реализовав пенальти на 25-й минуте поединка. | http://soccernews.ru