Шикарный автогол Кондогбия

Теги интер миланчелсижоффрей кондогбия

Шикарный автогол Кондогбия

В матче Международного Кубка Чемпионов между "Челси" и "Интером" хавбек "нерадзурри" Жоффрей Кондогбия забил шикарный автогол.

Смотрите, как это было:

Не пропустите: "Интер" побеждает "Челси" и завершает Международный кубок чемпионов со стопроцентным результатом. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Надо зарплату добавить за такие "шедевры".

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Пьянь

Причем овсом.

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