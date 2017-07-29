Шикарный автогол Кондогбия

В матче Международного Кубка Чемпионов между "Челси" и "Интером" хавбек "нерадзурри" Жоффрей Кондогбия забил шикарный автогол.

Смотрите, как это было:

Не пропустите: "Интер" побеждает "Челси" и завершает Международный кубок чемпионов со стопроцентным результатом. | http://soccernews.ru