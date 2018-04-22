Шикарный финт из женской Ла Лиги

Кто сказал, что девушки не умеют играть в футбол?

Представляем вашему вниманию шикарный финт из матча женской Ла Лиги.

​​Оцените красоту момента, который создала Джессика Силва!

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