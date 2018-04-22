Шикарный финт из женской Ла Лиги

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Шикарный финт из женской Ла Лиги

Кто сказал, что девушки не умеют играть в футбол? 

Представляем вашему вниманию шикарный финт из матча женской Ла Лиги.

​​Оцените красоту момента, который создала Джессика Силва

 

AGAIN! AGAIN! AGAIN! @jessiicasilva10 • #Skills #Regate #LigaIberdrola #Levante #Wow

Публикация от LaLiga (@laliga)

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4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
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11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
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