Шикарный гол из чемпионата Украины
В украинской Премьер-Лиге тоже умеют забивать красиво.
Так, в матче очередного тура местного первенства форвард "Зари" Юри положил "банку" в падении через себя, огорчив голкипера "Ворсклы".
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|4
|Заря Луганск
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|Олимпик Донецк
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|21
|19
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|Звезда Кропивницкий
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