Шикарный гол из чемпионата Украины

В украинской Премьер-Лиге тоже умеют забивать красиво.

Так, в матче очередного тура местного первенства форвард "Зари" Юри положил "банку" в падении через себя, огорчив голкипера "Ворсклы".

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