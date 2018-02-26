Шикарный гол из чемпионата Украины

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Шикарный гол из чемпионата Украины

В украинской Премьер-Лиге тоже умеют забивать красиво.

Так, в матче очередного тура местного первенства форвард "Зари" Юри положил "банку" в падении через себя, огорчив голкипера "Ворсклы".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 21 48
2 Динамо Киев 20 42
3 Ворскла 21 34
4 Заря Луганск 21 33
5 Верес Ровно 21 29
6 Олимпик Донецк 21 28
7 Мариуполь 20 26
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 21 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 21 18
12 Сталь Каменское 21 15
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