Шикарный гол со штрафного из чемпионата Украины
Хавбек "Стали" Андрей Якимив в дебютном матче в УПЛ отметился шикарным исполнением штрафного удара.
В итоге, гол полузащитника оказался единственным в матче и принёс его команде победу над бронзовым призёром минувшего первенства "Зарёй".
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