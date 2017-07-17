Шикарный гол со штрафного из чемпионата Украины

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Шикарный гол со штрафного из чемпионата Украины

Хавбек "Стали" Андрей Якимив в дебютном матче в УПЛ отметился шикарным исполнением штрафного удара.

В итоге, гол полузащитника оказался единственным в матче и принёс его команде победу над бронзовым призёром минувшего первенства "Зарёй".

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