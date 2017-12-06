Шикунов: "Ростов" одержал одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет"

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о причине отставки Леонида Кучука с поста главного тренера команды.

"Главное, что "Ростов" при Кучуке не давал результата, это большой показатель. Это способствовало тому, что те люди, которые сейчас управляют клубом, приняли такое решение. И его надо было принимать.

Так дальше продолжаться не могло. Команда одержала одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет.

Выводы бы сделали в любом клубе, не только в "Ростове". Это еще руководство клуба показало терпение. Тем более в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам.

У Кириченко приличный опыт работы в клубе. Понятно, что главным он не работал, но все когда-то с чего-то начинают.

Он внимательный и трудоспособный, глубоко вникает во все нюансы. Его очень хвалил Курбан Бердыев.

Дай бог, чтобы у воспитанника ростовского футбола все получилось. У него есть задатки, чтобы потом стать главным тренером. Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое.

Есть вещи, которые могут помешать. Поэтому сейчас нужно просто пожелать Кириченко удачи", – приводят слова Шикунова российские СМИ.

После 19 туров "Ростов" с 22 очками занимает 10-е место в Премьер-лиге.

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