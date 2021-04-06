"Шило на мыло": Широков прокомментировал назначение Гончаренко тренером "Краснодара"
Фото РИА Новости / Алексей Майшев
Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков поделился мыслями о том, что Виктор Гончаренко возглавил "Краснодар".
"Об этом говорили, поэтому назначение ожидаемое. Быстро уволили - быстро назначили. Нравятся акционеру такие специалисты - пожалуйста. Если люди понимают, что могут вместе работать, то чего долго договариваться? Тем более город для него знакомый. И они там общались. Ожиданий никаких нет. Для "Краснодара" это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что что-то кардинально поменяется.
Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем "Краснодар"? Поменяли шило на мыло. Они же говорят, что в "Краснодаре" игроки хуже, чем в ЦСКА. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года? От этого я и отталкиваюсь, что, скорее всего, будет топтание на месте. Но посмотреть будет интересно. Как будет на самом деле, не знаю. Удобен ли Гончаренко для Галицкого? Он, наверное, по такому принципу и выбирает себе тренеров. Видимо, удобный. Галицкий не хочет вперёд идти, ему нормально на месте топтаться. Его устраивает положение на четвёртых-шестых местах, когда-то будут третьими - будет считаться успехом.
Им, скорее всего, нужен был иностранный тренер, чтобы вперёд двигаться. Можно было Карпина попробовать, но он занят. По нашему чемпионату разве заметно, что Гончаренко сильнее Мусаева? Команда у Гончаренко посильнее, а разница в результатах огромная? Нет. Если исходить из результатов и игры обеих команд, я не вижу, в чём он сильнее. Это факты, на них мы и ориентируемся, а не просто потому что кто-то нравится или нет. Европейский опыт - плюс-минус одинаковый. "Реал", "Рома" - когда это было? А Мусаев работал в Лиге Европы. Да и наличие опыта не всегда может вести к тому, что команда и тренер развиваются. Сейчас всё будет смотреться выигрышнее, до зимы - точно. А дальше уже будем смотреть, это обычная история", - сказал Широков.
"Краснодар" заключил с Гончаренко контракт до июня 2023 года. "Быки" занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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