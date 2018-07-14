Шилтон: "Удачи сборной Англии в матче с бельгийцами"

Экс-игрок сборной Англии Питер Шилтон пожелал удачи команде в матче за третье место ЧМ-2018.

"Удачи сборной Англии в матче с Бельгией. Страна с нетерпением ждет поприветствовать вас дома после блестящего Чемпионата Мира" - написал Шилтон в твиттере.

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