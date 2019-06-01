Шиманьски прокомментировал свой переход в "Динамо"

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Шиманьски прокомментировал свой переход в "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Себастьян Шиманьски поделился мыслями о своём трансфере из "Легии" в российский клуб.

"Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское "Динамо". С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб. Надеюсь принести максимум пользы "Динамо" и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать своё мастерство", - цитирует 20-летнего футболиста официальный сайт "бело-голубых".

Напомним, что "Динамо" заплатило за перспективного польского хавбека 5,5 миллионов евро и заключило с ним контракт до 2024 года.

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