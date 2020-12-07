Шиманьски: "В Польше к Черчесову относятся с большим уважением"
Полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски признался, что в Польше наставник сборной России Станислав Черчесов является популярным и уважаемым специалистом.
"В Польше он довольно известный человек - после "Легии" к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть один шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в "Легии" согласятся без раздумий. Там знают, что Черчесов - очень качественный тренер. Ещё мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, всё это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу", - рассказал Шиманьски.
Черчесов возглавлял "Легию" с октября 2015 по июнь 2016 года, выиграв с командой чемпионат и Кубок Польши.
Со сборной России тренер доходил до 1/4 финала ЧМ-2018, а также завоевал прямую путёвку на Евро-2020.
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