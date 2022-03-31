Шиманьски вернулся в "Динамо" из сборной Польши
Фото: соцсети Себастьяна Шиманьски / Автор неизвестен
По всей видимости, полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски решил не менять команду до конца сезона.
Несмотря на разрешение ФИФА приостановить контракт с клубом, футболист прошлой ночью вернулся в российскую столицу, сообщает "СЭ".
Напомним, что в стане "бело-голубых" были опасения, что польский хавбек не приедет из расположения сборной. Интерес к нему проявлял "Реал Сосьедад".
В текущем сезоне Шиманьски сыграл за "Динамо" 22 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость игрока - 13 миллионов евро.
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