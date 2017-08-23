"Шинник", "Арарат" и "Кубань" вышли в 1/16 финала кубка России

Теги шинник ярославлькрылья советовкубань

"Шинник", "Арарат" и "Кубань" вышли в 1/16 финала кубка РоссииСегодня состоялись матчи 1/32 финала кубка России, по итогам которых определились 15 участников следующей стадии турнира.

Так, победителями в своих поединках стали: "Енисей", "Томь", "Факел", "Тюмень", питерское "Динамо", "Волгарь", "Оренбург", "Крылья Советов", курский "Авангард", "Спартак" из Нальчика, "Олимпиец", "Арарат", "Кубань", "Шинник", "Тамбов".

Напомним, Семин хочет заполучить Дзюбу. | soccernews.ru

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