"Шинник" крупно обыграл "Мордовию" в Кубке ФНЛ

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"Шинник" крупно обыграл "Мордовию" в Кубке ФНЛ

"Шинник" крупно обыграл "Мордовию" в групповом турнире Кубка ФНЛ.

В составе победителей голами отметились Василий АлейниковАлександр Эктов и Алексей Пугин.

"Шинник" - "Мордовия" - 3:0 (2:0)

Голы: Алейников, 18 - 1:0, Эктов, 41 - 2:0, Пугин, 66 - 3:0.

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