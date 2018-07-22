"Шинник", "Томь" и "Тамбов" одержали победы во втором туре ФНЛ

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"Шинник", "Томь" и "Тамбов" одержали победы во втором туре ФНЛ

Состоялись матчи второго тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Стоит отметить победы "Шинника", "Томи" и "Тамбова", которые и сформировали первую тройку.

"Сибирь" – "Шинник" - 0:2 (0:0)
Голы: Гелоян, 62 - 0:1, Аравин, 90 (автогол) - 0:2

"Химки" – "Томь" - 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчук, 64 - 0:1

"Факел" – "Сочи" - 1:2 (1:1)
Голы: Барсов, 3 - 0:1, Цвейба, 42 - 1:1, Саная, 75 - 1:2

"Зенит-2" – "Чертаново" - 1:2 (1:0)
Голы: Макеев, 7 - 1:0, Ежов, 48 - 1:1, Сарвели, 77 - 1:2

"Балтика" – "Тамбов" - 1:2 (0:1)
Голы: Себаи, 25 - 0:1, Себаи, 77 - 0:2, Дядюн, 88 - 1:2

"Нижний Новгород" – "Тюмень" - 2:1 (1:1)
Голы: Хайруллов, 6 - 1:0, Вотинов, 45 (с пенальти) - 1:1, Делькин, 66 - 2:1

"Ротор" – "Луч" - 1:0 (0:0)
Гол: Коротаев, 74 - 1:0

"Краснодар-2" – "СКА-Хабаровск" - 1:1 (1:1)
Голы: Онугха, 16 - 1:0, Казанков, 45 (с пенальти) - 1:1

"Армавир" – "Мордовия" - 0:1 (0:0)
Гол: Адаев, 58 - 0:1

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