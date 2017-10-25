"Шинник" уверенно разобрался с "Олимпийцем" и вышел в 1/4 финала Кубка России

Теги шинник ярославль

"Шинник" уверенно разобрался с "Олимпийцем" и вышел в 1/4 финала Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России "Шинник" разгромил "Олимпиец".

"Шинник" – "Олимпиец" 4:0

Голы: Чистяков, 20 - 1:0, Крамаренко, 23 - 2:0, Лях, 47 - 3:0, Кагермазов (пен), 70 - 4:0

"Шинник": Антипин, Магадиев, Чалов, Чистяков, Кагермазов, Камилов, Лях, Шайморданов (Безлихотнов, 74), Крамаренко, Булия (Лаук, 63), Низамутдинов (Фатихов, 46).

"Олимпиец": Бородько, Филин, Маляров, Полянин, Хайруллов, Фомин, Хрипков, Аюпов, Горбунов, Морозов, Беляков (Сорочкин, 64).

Предупреждения: Филин (58), Беляков (64).

Читайте также: Курский "Авангард" пробился в 1/4 финала Кубка России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов