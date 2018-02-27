"Шинник" в серии пенальти победил "СКА-Хабаровск" и вышел в полуфинал Кубка России

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"Шинник" в серии пенальти победил "СКА-Хабаровск" и вышел в полуфинал Кубка России

"Шинник" стал первым полуфиналистом Кубка России. Ярославский клуб в четвертьфинале одолел "СКА-Хабаровск" в серии пенальти.

"СКА-Хабаровск" – "Шинник" - 0:0, по пенальти 1:4

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Богаев, Карпов, Гришко (Наваловский, 30), Тубич, Калинский, Самсонов, Кабутов, Савичев (Федотов, 78), Никифоров (Маркович, 98), Карасев.

"Шинник": Яшин, Жестоков, Ятченко, Магадиев, Камилов, Самойлов (Крамаренко, 80), Нарылков (Лях, 112), Щадин, Шайморданов, Низамутдинов, Земсков (Безлихотнов, 65).

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