"Шинник" впервые проиграл в ФНЛ в нынешнем сезоне

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"Шинник" впервые проиграл в ФНЛ в нынешнем сезоне

Завершились два матча 5-го тура Футбольной национальной лиги. "СКА-Хабаровск" обыграл "Факел", "Шинник" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Лучу-Энергии".

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (1:0)

Гол: Кацаев, 25 - 1:0 

"Луч" (Владивосток) - "Шинник" (Ярославль) - 2:1 (0:0)

Голы: Квеквескири, 58 - 1:0, Пухов, 58 - 1:1, Алиев, 70 (с пенальти) - 2:1 

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