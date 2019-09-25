"Шинник" выбил "Сочи" из Кубка России
В матче 1/16 финала Кубка России ярославский "Шинник" в серии пенальти победил "Сочи". В следующем матче ярославский клуб встретится с "Нижним Новгородом", обыгравшим "Краснодар".
"Шинник" – "Сочи" 0:0, по пенальти 5:4
Не пропустите: ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России
-
Экс-нападающий сборной Литвы покончил жизнь самоубийством
-
"Зенит" прошёл в 1/8 финала Кубка России, "Тамбов" вылетел из турнира
-
Определена дата первого Эль Класико в текущем сезоне
-
Фанаты "Динамо" в грубой форме потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка России
Лента новостей
-
"Оренбург" вышел в 1/8 финала Кубка России
-
"Торпедо" Игнашевича победило "Крылья Советов" в Кубке России
-
"Шинник" выбил "Сочи" из Кубка России
-
Кононов высказался о ситуации с Цорном, которой лайкнул пост с насмешкой над ним
-
"Барселона" сообщила диагноз травмированного Месси
-
"Краснодар" и "Рубин" вылетели из Кубка России, "Урал" идет дальше
-
ЦСКА впервые за последние 4 года пробился в 1/8 финала Кубка России
-
"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России
-
ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России
-
Мамаев признался, что следил за женой
-
РПЛ сравнила Дзюбу, Шомуродова, Крыховяка, Фернандеса, Сафонова, Жиго, Деспотовича и Соболева со звёздами Голливуда
-
Болельщики "Спартака" - Кононову: "Окончен бой, бери пиджак, *** домой"
-
Тысячи фанатов пришли на похороны экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена
-
Хохлов пожаловался на судейство после вылета "Динамо" из Кубка России
-
Эвра рассказал, почему фанаты других клубов смеются над "Манчестер Юнайтед"
-
Семак прокомментировал волевую победу "Зенита" над "Енисеем" в Кубке России
-
Экс-нападающий сборной Литвы покончил жизнь самоубийством
-
Пресс-служба "Монако" - о Головине: "Александр великий"
-
"Ювентус" объявил о вхождении Барцальи в тренерский штаб команды
-
"Зенит" прошёл в 1/8 финала Кубка России, "Тамбов" вылетел из турнира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4