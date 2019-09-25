"Шинник" выбил "Сочи" из Кубка России

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"Шинник" выбил "Сочи" из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России ярославский "Шинник" в серии пенальти победил "Сочи". В следующем матче ярославский клуб встретится с "Нижним Новгородом", обыгравшим "Краснодар".

"Шинник" – "Сочи" 0:0, по пенальти 5:4

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