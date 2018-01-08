Ширер: "Буду удивлен, если "Ливеруль" найдет замену Коутиньо"

Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер прокомментировал последствия ухода полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" для "Ливерпуля".

"Я буду удивлен, если они найдут для него замену. Это большой риск для наставника "красных" Юргена Клоппа.

Это чертовски много денег... Но в то же время уход Коутиньо может обойтись "Ливерпулю" дороже, если они не смогут квалифицироваться в Лигу Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, "Барселона" уже представила Коутиньо. | soccernews.ru