Ширер: "Буду удивлен, если "Ливеруль" найдет замену Коутиньо"

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Ширер: "Буду удивлен, если "Ливеруль" найдет замену Коутиньо"Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер прокомментировал последствия ухода полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" для "Ливерпуля".

"Я буду удивлен, если они найдут для него замену. Это большой риск для наставника "красных" Юргена Клоппа.
Это чертовски много денег... Но в то же время уход Коутиньо может обойтись "Ливерпулю" дороже, если они не смогут квалифицироваться в Лигу Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, "Барселона" уже представила Коутиньо. | soccernews.ru

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