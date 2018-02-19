Ширер: "Не поставил бы свой дом на то, что "Манчестер Сити" не сможет выиграть все четыре трофея"

Теги манчестер сити

Ширер: "Не поставил бы свой дом на то, что "Манчестер Сити" не сможет выиграть все четыре трофея"Известный в прошлом футболист Алан Ширер оценил шансы "Манчестер Сити" на победу во всех четырех турнирах в текущем сезоне.

"Если они выиграют все четыре турнира, они будут помещены в пантеон славы не только лучших клубов Англии, но и всего мира. И я бы не поставил свой дом на то, что они не сделают этого, потому что это является большим вопросом", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет с "Уиганом" в 1/8 финала кубка Англии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов