Ширер: "Не поставил бы свой дом на то, что "Манчестер Сити" не сможет выиграть все четыре трофея"

Известный в прошлом футболист Алан Ширер оценил шансы "Манчестер Сити" на победу во всех четырех турнирах в текущем сезоне.

"Если они выиграют все четыре турнира, они будут помещены в пантеон славы не только лучших клубов Англии, но и всего мира. И я бы не поставил свой дом на то, что они не сделают этого, потому что это является большим вопросом", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет с "Уиганом" в 1/8 финала кубка Англии. | soccernews.ru