Ширер: "Неймар очень жалок"

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Ширер: "Неймар очень жалок"Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер раскритиковал форварда сборной Бразилии Неймара за чрезмерные демонстрации своей боли во время вчерашней игры 1/8 финала Чемпионата Мира с Мексикой.

Так, на своей странице в социальной сети он написал: "Это абсолютно жалкое зрелище. Нет никаких сомнений в его способностях, он - великолепный игрок... но он очень жалок. Он валяется по полю так, будто умирает".

Напомним, Ковтун назвал Неймара позором футбола. | soccernews.ru

Комментарии
Троглодит

При нынешнем руководстве ФИФА и УЕФА ничего не изменится. Сейчас судьи нацелены на то, чтобы наказывать за формальные нарушения - споры или снятую футболку, а симуляции чаще всего остаются безнаказанными.

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