Ширер: "Неймар очень жалок"

Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер раскритиковал форварда сборной Бразилии Неймара за чрезмерные демонстрации своей боли во время вчерашней игры 1/8 финала Чемпионата Мира с Мексикой.

Так, на своей странице в социальной сети он написал: " Это абсолютно жалкое зрелище. Нет никаких сомнений в его способностях, он - великолепный игрок... но он очень жалок. Он валяется по полю так, будто умирает ".

Напомним, Ковтун назвал Неймара позором футбола. | soccernews.ru