Ширер призвал больше не вызывать Дринкуотера в сборную Англии

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер призвал больше не вызывать в национальную команду полузащитника "Челси" Дэниэла Дринкуотера.

"Игрок отказывается от вызова в сборную, потому что мало играет в этом сезоне. Дэнни Дринкуотер, о чём ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть побольше! Двигаясь дальше - это не тот человек, которого бы я хотел видеть в своей команде. С таким отношением его вообще больше не стоит вызывать в сборную" - цитирует Ширера The Sun.

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