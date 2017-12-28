Ширер прогнозирует вылет "Ньюкасла" из АПЛ

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер спрогнозировал вылет "сорок" из АПЛ после очередного поражения команды.

"Вне всякого сомнения, с такой игрой "Ньюкасл" вылетит из АПЛ. Бенитес построил игру с "Манчестер Сити" так, будто он держал в уме предстоящий домашний матч с "Брайтоном", который нельзя проигрывать. Думаю, болельщики осознают, что на данный момент "Ньюкасл" - это клуб из Чемпионшипа, играющий в Премьер-лиге. Бенитес уже намекал, что ему нужны новички и если их не будет, то придётся бороться за выживание" - приводит слова Ширера BBC.

По итогам 20 туров "Ньюкасл" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 18 пунктов. При этом от зоны вылета "сорок" отделяет всего 1 очко. | http://soccernews.ru