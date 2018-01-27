Ширер прокомментировал дебют Санчеса в "МЮ"

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о дебютной игре Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

"Он может быть полностью довольным своей работой. Считаю, что Санчес был лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед". Многие моменты команды создавал именно он.

Болельщики "МЮ" его полюбят за стремление победить, самоотдачу, огонь в глазах и характер. Одноклубникам он также придется по душе. Раньше Моуринью чего-то не хватало в атакующей линии, но теперь здесь все хорошо" - приводит слова Ширера Standard.

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