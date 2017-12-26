Ширер прокомментировал новый рекорд Кейна

Известный в прошлом английский нападающий Алан Ширер прокомментировал достижение форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, который превзошёл его рекорд по количеству голов в АПЛ за календарный год.

"У тебя был великолепный 2017-й, Харри Кейн. Ты заслуживаешь рекорда по числу голов в АПЛ в календарном году. Молодец, продолжай хорошо работать" - написал Ширер в своём твиттере.

Напомним, что Кейн забил в 2017 году в Премьер-лиге 38 голов, опередив показатель Ширера на два результативных удара.

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