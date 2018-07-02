Ширер: "Россия заслужила выход в четвертьфинал"
Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер дал оценку выступлению сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.
"Это удивительная история сборной России - от ее первого матча до выхода в 1/4 финала. Команда прошла сложный путь, победив очень сильную сборную Испании. Россияне весь матч очень классно оборонялись, а затем справились с нервами в серии пенальти. Молодцы!
Все, что мы слышали о сборной России перед турниром, - это негатив. Говорили, что главный тренер не должен возглавлять эту команду. Россияне волновались, что команда безнадежна и может опозориться. А теперь посмотрите, где эта сборная!
У сборной России был план на игру с Испанией, и он сработал великолепно. Их победа, может быть, не выглядит красивой, потому что пришлось много сидеть в обороне и ждать, но команда должна гордиться тем, чего добилась. Россия заслужила выход в 1/4 финала", - цитирует бывшего футболиста BBC.
Напомним, Саленко дал комментарий по матчу Россия - Испания. | soccernews.ru
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