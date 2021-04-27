Ширер считает Балотелли одним из самых культовых игроков АПЛ

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Ширер считает Балотелли одним из самых культовых игроков АПЛФото: Твиттер @MirrorFootball 
Экс-форвард "Ньюкасла", "Блэкберна" и сборной Англии Алан Ширер представил список топ-10 наиболее культовых футболистов в истории Английской Премьер Лиги.

В список вошли:

Фаустино Асприлья ("Ньюкасл"), Давид Жинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм"), Крис Уоддл ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Шеффилд"), Марио Балотелли ("Манчестер Сити", "Ливерпуль"), Джей-Джей Окоча ("Болтон"), Паоло Ди Канио ("Вест Хэм"), Уле Гуннара Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Пол Гаскойн ("Ньюкасл", "Тоттенхэм") и Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон").

Во главе рейтинга англичанин поставил бывшего футболиста "Лидса" и "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона.

Напомним, сам Ширер вместе с экс-нападающим "Арсенала" Тьерри Анри стал первым, кто попал в Зал славы АПЛ.

Читать также: АПЛ объявила 23 кандидатов на включение в Зал славы | http://soccernews.ru
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