Ширер считает "Челси" фаворитом АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Экс-форвард "Ньюкасла" Алан Ширер объяснил, почему считает "Челси" фаворитом английской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

"Чемпионская гонка в премьер-лиге только начинается, однако "Челси" уже выглядит как команда, которую будет очень сложно остановить.

Когда в первом тайме "Тоттенхэм" серьезно угрожал их воротам, оба центральных защитника "синих" выглядели очень надежно, особенно Тиаго Силва, которого я считаю лучшим игроком матча. Он забил их первый гол, который начал разгром, и просто выглядел уверенным во всем, что делал.

В этом сезоне сыграно только 5 матчей, но "Челси" уже сыграл с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и набрал семь очков в этих матчах.

Когда они потеряли очки, сыграв вничью с "Ливерпулем", они весь второй тайм играли вдесятером. Это показывает, насколько они сильны морально, а также хорошо подготовлены к защите.

До того, как в этом розыгрыше чемпионата впервые ударили по мячу, я считал "Челси" фаворитом в борьбе за чемпионство, потому что думал, что Ромелу Лукаку будет делать разницу в атаке после того, как они упустили слишком много моментов в прошлом сезоне.

Лукаку – не единственная причина, по которой они такие грозные – они выиграли Лигу чемпионов в мае без него, – но его приход означает, что у них нет слабого звена в команде, и они также сильны с точки зрения глубины состава.

Пример этого – возможность выпустить такого сильного игрока, как Канте, со скамейки запасных в матче с "Тоттенхэмом". Их тренер не только видит, где что-то не работает в игре, но и обладает достаточным качеством игроков на скамейке, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Следующее испытание "Челси" будет в субботу против "Манчестер Сити" в Лондоне, но это их не смутит. В прошлом сезоне под руководством Тухеля они обыграли "Сити" трижды, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Я уверен, что он снова будет готов к поединку с Хосепом Гвардиолой", – сказал Ширер.

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