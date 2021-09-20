Ширер считает "Челси" фаворитом АПЛ
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Экс-форвард "Ньюкасла" Алан Ширер объяснил, почему считает "Челси" фаворитом английской премьер-лиги в нынешнем сезоне.
"Чемпионская гонка в премьер-лиге только начинается, однако "Челси" уже выглядит как команда, которую будет очень сложно остановить.
Когда в первом тайме "Тоттенхэм" серьезно угрожал их воротам, оба центральных защитника "синих" выглядели очень надежно, особенно Тиаго Силва, которого я считаю лучшим игроком матча. Он забил их первый гол, который начал разгром, и просто выглядел уверенным во всем, что делал.
В этом сезоне сыграно только 5 матчей, но "Челси" уже сыграл с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и набрал семь очков в этих матчах.
Когда они потеряли очки, сыграв вничью с "Ливерпулем", они весь второй тайм играли вдесятером. Это показывает, насколько они сильны морально, а также хорошо подготовлены к защите.
До того, как в этом розыгрыше чемпионата впервые ударили по мячу, я считал "Челси" фаворитом в борьбе за чемпионство, потому что думал, что Ромелу Лукаку будет делать разницу в атаке после того, как они упустили слишком много моментов в прошлом сезоне.
Лукаку – не единственная причина, по которой они такие грозные – они выиграли Лигу чемпионов в мае без него, – но его приход означает, что у них нет слабого звена в команде, и они также сильны с точки зрения глубины состава.
Пример этого – возможность выпустить такого сильного игрока, как Канте, со скамейки запасных в матче с "Тоттенхэмом". Их тренер не только видит, где что-то не работает в игре, но и обладает достаточным качеством игроков на скамейке, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Следующее испытание "Челси" будет в субботу против "Манчестер Сити" в Лондоне, но это их не смутит. В прошлом сезоне под руководством Тухеля они обыграли "Сити" трижды, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Я уверен, что он снова будет готов к поединку с Хосепом Гвардиолой", – сказал Ширер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
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