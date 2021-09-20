Ширер считает "Челси" фаворитом АПЛ

Теги алан ширераплчелси

Ширер считает "Челси" фаворитом АПЛФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Экс-форвард "Ньюкасла" Алан Ширер объяснил, почему считает "Челси" фаворитом английской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

"Чемпионская гонка в премьер-лиге только начинается, однако "Челси" уже выглядит как команда, которую будет очень сложно остановить.

Когда в первом тайме "Тоттенхэм" серьезно угрожал их воротам, оба центральных защитника "синих" выглядели очень надежно, особенно Тиаго Силва, которого я считаю лучшим игроком матча. Он забил их первый гол, который начал разгром, и просто выглядел уверенным во всем, что делал.

В этом сезоне сыграно только 5 матчей, но "Челси" уже сыграл с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и набрал семь очков в этих матчах.

Когда они потеряли очки, сыграв вничью с "Ливерпулем", они весь второй тайм играли вдесятером. Это показывает, насколько они сильны морально, а также хорошо подготовлены к защите.

До того, как в этом розыгрыше чемпионата впервые ударили по мячу, я считал "Челси" фаворитом в борьбе за чемпионство, потому что думал, что Ромелу Лукаку будет делать разницу в атаке после того, как они упустили слишком много моментов в прошлом сезоне.

Лукаку – не единственная причина, по которой они такие грозные – они выиграли Лигу чемпионов в мае без него, – но его приход означает, что у них нет слабого звена в команде, и они также сильны с точки зрения глубины состава.

Пример этого – возможность выпустить такого сильного игрока, как Канте, со скамейки запасных в матче с "Тоттенхэмом". Их тренер не только видит, где что-то не работает в игре, но и обладает достаточным качеством игроков на скамейке, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Следующее испытание "Челси" будет в субботу против "Манчестер Сити" в Лондоне, но это их не смутит. В прошлом сезоне под руководством Тухеля они обыграли "Сити" трижды, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Я уверен, что он снова будет готов к поединку с Хосепом Гвардиолой", – сказал Ширер.

Также не пропустите: "Реал" считает Винисиуса неприкасаемым игроком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги

Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов