Ширер считает, что следующий сезон может стать последним для Кейна в "Тоттенхэме"
Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер высказался о будущем форварда Харри Кейна в "Тоттенхэме".
"Если в следующем сезоне он не возьмет трофей, то он будет вынужден покинуть клуб. Думаю, что он проведет в клубе еще один сезон, но если опять ничего не выиграет, тогда он уйдет", - приводит слова Ширера TalkSPort.
Кейн выступает за "шпоры" с 2011 года. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне на счету Кейна 17 голов и два ассиста в 25 играх.
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