Ширер составил символическую сборную текущего розыгрыша АПЛ

Опубликована символическая сборная АПЛ сезона 2019/20 по версии экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера, который является лучшим бомбардиром в истории турнира.

Вратарь: Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль"), Джонни Эванс ("Лестер");

Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер").

