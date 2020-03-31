Ширер сравнил Агуэро и Анри
Легендарный английский футболист Алан Ширер не смог выбрать лучшего среди Серхио Агуэро и Тьерри Анри.
"Я обожаю их обоих. Тьерри был другим. Сейчас роль форварда слегка изменилась. Осталось не так много центральных нападающих. Неизменным остаётся лишь то, что ты должен забивать голы. Они оба являются не только отличными бомбардирами, но и авторами прекрасных голов", - цитирует Ширера Daily Mail.
Агуэро с 2011 года выступает за "Манчестер Сити", сыграл 368 матчей и забил 254 гола. Анри с 1999 по 2007 год защищал цвета "Арсенала" и отличился 228 раз в 375 играх.
Не пропустите: "Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Нойер может продлить контракт с "Баварией" на своих условиях благодаря Кану
-
1
Шемберас пожелал ЦСКА выиграть Лигу Чемпионов
-
1
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса
-
1
Серхио Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях карантина
-
1
"Барселона" определилась с ценой на Умтити
-
1
Рио Фердинанд дал "Манчестер Юнайтед" совет по трансферам
-
1
Жена Тарасова показала, как ей подарили Porsche
-
Ширер сравнил Агуэро и Анри
-
Шемберас высказался о том, когда у ЦСКА был сильнейший в 21-м веке состав
-
"Реал" изменил позицию в вопросе урезания зарплат футболистов
-
Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией"
-
Евсеев высказался в поддержку расширения РПЛ
-
"Барселона" назвала стоимость Фирпо
-
Главные новости дня: 30 марта
-
Озил впервые стал отцом
-
2
L’Equipe изобразил Месси в стиле Че Гевары
-
2
"Интер" готов снизить цену на Лаутаро Мартинеса из-за коронавируса
-
Кадыров рассказал, как в Чечне проводят профилактику коронавируса
-
1
Ла Лига определилась, когда клубы доиграют нынешний сезон
-
"Астон Вилла" серьезно накажет капитана, который нарушил правила карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18