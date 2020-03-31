Ширер сравнил Агуэро и Анри

Легендарный английский футболист Алан Ширер не смог выбрать лучшего среди Серхио Агуэро и Тьерри Анри.

"Я обожаю их обоих. Тьерри был другим. Сейчас роль форварда слегка изменилась. Осталось не так много центральных нападающих. Неизменным остаётся лишь то, что ты должен забивать голы. Они оба являются не только отличными бомбардирами, но и авторами прекрасных голов", - цитирует Ширера Daily Mail.

Агуэро с 2011 года выступает за "Манчестер Сити", сыграл 368 матчей и забил 254 гола. Анри с 1999 по 2007 год защищал цвета "Арсенала" и отличился 228 раз в 375 играх.

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