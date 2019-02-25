Ширер: "У Сарри было полное право врезать Кепе"

1 Теги челсиалан ширеркепа аррисабалагамаурицио сарри

Ширер: "У Сарри было полное право врезать Кепе"

Легендарный английский футболист Алан Ширер высказал своё мнение относительно поведения вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

"Мне понравилась идея Сарри выпустить Кабальеро, который знает большинство игроков "Манчестер Сити". Это могло бы дать "Челси" преимущество в серии пенальти. Отказ Кепы уходить с поля меня шокировал. У Сарри было полное право врезать ему. Тут дело в уважении, а Кепа выставил своего тренера дураком на глазах у миллионов людей", - цитирует Ширера The Sun.

Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кепа сыграл за "синих" 37 матчей и пропустил 35 голов.

Не пропустите: Экс-форвард "Челси" резко раскритиковал Кепу за поведение в финале Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

После того что случилось, Сарри уже не авторитет для игроков Челси. .......Вратарь попросту вытер ноги у всех на виду об него!

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