Ширер: "У Сарри было полное право врезать Кепе"
Легендарный английский футболист Алан Ширер высказал своё мнение относительно поведения вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.
"Мне понравилась идея Сарри выпустить Кабальеро, который знает большинство игроков "Манчестер Сити". Это могло бы дать "Челси" преимущество в серии пенальти. Отказ Кепы уходить с поля меня шокировал. У Сарри было полное право врезать ему. Тут дело в уважении, а Кепа выставил своего тренера дураком на глазах у миллионов людей", - цитирует Ширера The Sun.
Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Кепа сыграл за "синих" 37 матчей и пропустил 35 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11