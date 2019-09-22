Ширер: "Уотфорд" должен вернуть своим фанатам деньги за билет"

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Ширер: "Уотфорд" должен вернуть своим фанатам деньги за билет"

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер высказался о разгромной победе "Манчестер Сити" над "Уотфордом" (8:0).

"Оценка игре "Уотфорда"? Они почти не старались, у них не было желания трудиться и прессинговать соперника. Так играть в защите непозволительно. Они играли на уровне любительской команды.

"Сити" мог забить 12 или 13 голов. "Уотфорд" должен вернуть своим фанатам деньги за билет", - приводит слова Ширера ВВС.

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