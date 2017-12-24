Ширер восхищен игрой Кейна

Бывший форвард "Ньюкасла" Алан Ширер поделился мнением о нападающем "Тоттенхэма" Харии Кейне.

"Он просто одержим голами. Он голоден до мяча, хочет отправлять его в сетку, полон уверенности - все выдает в нем высококлассного мастера. Он великолепен. Помню, как во время одной из трансляций я сказал, что Кейн стоит 100 миллионов евро. Теперь он стоит в два раза больше" - приводит слова Ширера FourFourTwo.

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