Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран
Легендарный английский футболист Алан Ширер порассуждал о вариантах завершения сезона в АПЛ, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
"Если сезон не будет завершён, то не должно быть победителей и проигравших. Данный вариант очень суров для некоторых клубов, особенно для "Ливерпуля", но это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд. Для "Ливерпуля" это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет их догнать. Они до сих пор не набрали необходимые для чемпионства шесть очков. По этой причине сезон нужно признать недействительным", - цитирует Ширера The Sun.
Напомним, что "Ливерпуль" не становился чемпионом Англии 30 лет. В текущем сезоне "красные" набрал 82 очка в 29 турах и на 25 баллов опережают идущий вторым "Манчестер Сити".
Текущий розыгрыш АПЛ был прерван из-за эпидемии коронавируса. Возобновление матчей возможно не ранее апреля.
Не пропустите: Экс-игрок "Ливерпуля" выразил недовольство игрой Салаха. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
У защитника "Сампдории" не подтвердились подозрения на коронавирус
-
Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран
-
Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги
-
Черданцев раскритиковал инициативу Федерации футбола Италии перенести Евро-2020
-
"Локомотив" показал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"
-
Третий игрок "Валенсии" признался, что болен коронавирусом
-
Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020
-
Главные новости дня: 15 марта
-
5
"Барселона" сделала новое предложение тер Штегену о продлении контракта
-
У сына Кокорина появился свой Instagram-аккаунт
-
"Реал" намерен выкупить Ареоля у ПСЖ
-
Эриксен лишился жилья из-за коронавируса
-
1
"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"
-
"Реал" назвал "Арсеналу" цену на Себальоса
-
Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за воспитанника "Барселоны"
-
Карпин рассказал, почему Мамаев пропустил матч с "Локомотивом"
-
Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона
-
"Интер" нацелился на воспитанника "Милана"
-
Пименов объяснил, почему нападающие "Локомотива" забивают мало голов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18