Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран

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Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран

Легендарный английский футболист Алан Ширер порассуждал о вариантах завершения сезона в АПЛ, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

"Если сезон не будет завершён, то не должно быть победителей и проигравших. Данный вариант очень суров для некоторых клубов, особенно для "Ливерпуля", но это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд. Для "Ливерпуля" это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет их догнать. Они до сих пор не набрали необходимые для чемпионства шесть очков. По этой причине сезон нужно признать недействительным", - цитирует Ширера The Sun.

Напомним, что "Ливерпуль" не становился чемпионом Англии 30 лет. В текущем сезоне "красные" набрал 82 очка в 29 турах и на 25 баллов опережают идущий вторым "Манчестер Сити".

Текущий розыгрыш АПЛ был прерван из-за эпидемии коронавируса. Возобновление матчей возможно не ранее апреля.

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