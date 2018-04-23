Ширко сделал прогноз на матч "Спартака" против "Ахмата"

Известный в прошлом футболист Александр Ширко сделал прогноз на сегодняшний матч 27-го тура РФПЛ между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом".

"С каким счетом закончится встреча "красно-белых" с "Ахматом"? Надеюсь, "Спартак" победит и останется в гонке за самые высокие места. Ставлю на 2:0 в пользу хозяев", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Павлюченко не против вернуться в "Спартак". | soccernews.ru