Ширко: "В важных матчах Промес теряется"

Известный в прошлом футболист Александр Ширко высказался о возможном уходе из московского "Спартака" вингера Квинси Промеса.

"Я не буду вешать сейчас ярлыки на Промеса - переоцененная ли он фигура или нет. Качества его видны, способности есть. Квинси играет, когда ловит кураж. В важных еврокубковых матчах он теряется, не проявляет своих лидерских качеств. Статистика вещь упрямая. Нередко Промес "выстреливает", когда вся команда смотрится хорошо.

Скауты смотрят на выступления футболиста в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, на Чемпионате Мира и Евро. Если человек там себя особо не проявляет, то о каком уровне вообще можно говорить? В противном случае, либо возьмут его на заметку и будут дальше наблюдать, либо уже составят по нему исчерпывающую информацию", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Спартак" отказал "Рубину" в аренде Самедова. | soccernews.ru