Широков: "Было бы очень красиво, если бы Аршавин завершил карьеру в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков заявил, что он хотел бы видеть в питерском клубе нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина.

"Надеюсь, Аршавин еще поиграет в "Кайрате", желаю ему подольше оставаться в футболе. Было бы очень красиво, если бы он завершил карьеру в "Зените". Пока не знаю, насколько это реально. Были ли у меня предложения из Казахстана? Только на уровне слухов, не больше", - приводит слова Широкова Prosports.kz.

В этом сезоне 36-летний Аршавин провел 17 матчей в чемпионате Казахстана. Напомним, что форвард выступал за "Зенит" с 2000 по 2009, а также с 2013 по 2015 годы.

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