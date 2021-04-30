Широков дал прогноз на итоговое место ЦСКА в РПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков скептически оценивает перспективы московских армейцев в концовке текущего сезона.

"Требовать от Олича чего-то за месяц странно, тем более, на фоне травм. Хотя, наверное, думали, что эмоционально команда встрепенётся. У Олича ещё есть матчи с прямыми конкурентами, ЦСКА всегда славился тем, что побеждал, когда не верили в команду, славился своим духом. Но мой прогноз, что в еврокубки команда не попадёт", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

ЦСКА в 27 турах набрал 46 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ.

Столичной команде осталось сыграть в этом сезоне с "Уфой", "Краснодаром" и "Динамо".

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