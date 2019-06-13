Широков дал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020
Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что у национальной команды есть все шансы хорошо выступить на Евро-2020.
"Сборная России сможет успешно выступить на Чемпионате Европы. На Чемпионате Мира же смогли. Уверен, что наши и на Евро смогут "выстрелить". Через год нам помогут болельщики! Будет же один - два матча в Петербурге. Я знаю, как умеют болеть в Петербурге. Поэтому жду с нетерпением Чемпионата Европы. Уверен, что в Петербурге всё будет организовано прекрасно. Не хуже, чем на Чемпионате Мира", - сказал Широков.
Стоит отметить, что сборная России пока не гарантировала себе участие в континентальном первенстве.
В своей отборочной группе подопечные Станислава Черчесова занимают второе место после Бельгии.
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