Широков: "Давно "Зенит" так низко не падал"

Теги роман широковзенит санкт-петербургроберто манчини

Широков: "Давно "Зенит" так низко не падал"Известный в прошлом футболист Роман Широков дал оценку работе итальянского специалиста Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Дал ли Манчини что-то хорошее "Зениту"? Что-то он оставил: раскрыл Кузяева, Кокорин стал забивать. Другое дело, что поклонникам "Зенита" хотелось видеть другие результаты, а этого он добиться не смог. Наверное, это самый главный минус, который перечеркнул все плюсы. Давно "Зенит" так низко не падал. Пятое место было в последний раз в 2008-м году - с тех пор 10 лет прошло. Но с этой точки можно снова начать движение к вершине - неплохой момент для восхождения. Ведь в 2009-м "Зенит" был третьим, а потом взял два чемпионства подряд", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, свою оценку выступлениям "Зенита" дал Рапопорт. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов