Широков: "Давно "Зенит" так низко не падал"

Известный в прошлом футболист Роман Широков дал оценку работе итальянского специалиста Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Дал ли Манчини что-то хорошее "Зениту"? Что-то он оставил: раскрыл Кузяева, Кокорин стал забивать. Другое дело, что поклонникам "Зенита" хотелось видеть другие результаты, а этого он добиться не смог. Наверное, это самый главный минус, который перечеркнул все плюсы. Давно "Зенит" так низко не падал. Пятое место было в последний раз в 2008-м году - с тех пор 10 лет прошло. Но с этой точки можно снова начать движение к вершине - неплохой момент для восхождения. Ведь в 2009-м "Зенит" был третьим, а потом взял два чемпионства подряд", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, свою оценку выступлениям "Зенита" дал Рапопорт. | soccernews.ru