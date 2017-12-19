Широков: "Для меня удивительно, что моё имя связывают с какими-то вето на трансферы"

Советник по футболу председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Роман Широков опроверг информацию, что из-за него московский клуб не продлит контракты с двумя основными игроками.

"Я являюсь советником председателя общества "Динамо", и в мои полномочия не входит участие в трансферах футбольного клуба. Всем этим занимаются люди, непосредственно руководящие клубом - генеральный директор Муравьев, главный селекционер и главный тренер. Поэтому для меня удивительно, что моё имя связывают с какими-то вето на трансферы или чем-то подобным" - сказал Широков.

Отметим, что "Динамо" по итогам 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 очка. | http://soccernews.ru