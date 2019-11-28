Широков: "Дзюба любит сериалы с гладиаторами, тема про войну близка ему"
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков высказался по поводу слов форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который назвал матч с красно-белыми войной. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Спартак" - "Зенит" - это война между клубами на футбольном поле. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так", - сказал Широков.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря в Петербурге. Сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14