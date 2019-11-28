Широков: "Дзюба любит сериалы с гладиаторами, тема про войну близка ему"

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Широков: "Дзюба любит сериалы с гладиаторами, тема про войну близка ему"

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков высказался по поводу слов форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который назвал матч с красно-белыми войной. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Спартак" - "Зенит" - это война между клубами на футбольном поле. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так", - сказал Широков.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 1 декабря в Петербурге. Сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.

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