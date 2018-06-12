Широков: "Если бы не завершил карьеру, сыграл бы на Чемпионате Мира"

Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о своем возможном участии в предстоящем Чемпионате Мира.

"Не было ли сожаления, что завершил карьеру, после вызова Сергея Игнашевича в сборную России? Если бы я не закончил, я бы естественно сыграл на турнире. Даже не обсуждается. Серега - молодец. Держит себя в отличной форме, он заслужил", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Широков завершил карьеру в 2016-м году. Его последним клубом был московский ЦСКА.

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