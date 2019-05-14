Широков: "Если ЦСКА не попадет никуда в еврокубках, переход Фернандеса в "Зенит" осуществим"

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Широков: "Если ЦСКА не попадет никуда в еврокубках, переход Фернандеса в "Зенит" осуществим"

Экс-игрок "Зенита" и ЦСКА Роман Широков заявил, что защитник красно-синих Марио Фернандес может перейти в петербургский клуб этим летом.

"Вполне осуществим. Почему нет? Если ЦСКА вообще не попадет никуда в еврокубках, то он более чем осуществим", - сказал Широков в эфире "России 24".

Ранее в СМИ была информация, что Фернандес может стать игроком "Зенита". Его уход будет зависеть от попадания или непопадания ЦСКА в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Трансферная стоимость бразильца - 20 миллионов евро.

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