Широков: "Есть ощущение, что Головин играет очень здорово"

Теги роман широковалександр головин

Широков: "Есть ощущение, что Головин играет очень здорово"Известный в прошлом футболист Роман Широков оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина на то, чтобы заиграть в Европе.

"Есть ли в Головине что-то особенное? Есть ощущение, что он очень здорово играет. Особенное? Смотря с кем сравнивать. С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная его могу сказать, у него будет очень хорошее будущее", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Головин попал на первую полосу авторитетного европейского спортивного издания. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов