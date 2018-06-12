Широков: "Есть ощущение, что Головин играет очень здорово"

Известный в прошлом футболист Роман Широков оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина на то, чтобы заиграть в Европе.

"Есть ли в Головине что-то особенное? Есть ощущение, что он очень здорово играет. Особенное? Смотря с кем сравнивать. С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная его могу сказать, у него будет очень хорошее будущее", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Головин попал на первую полосу авторитетного европейского спортивного издания. | soccernews.ru