Широков: "Газпром" - народные деньги. А "Лукойл" это что?"

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Широков: "Газпром" - народные деньги. А "Лукойл" это что?"

Экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, что думает о спонсировании московского "Спартака" и петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Вот все говорят: "Газпром" - народные деньги. А "Лукойл" это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? "Спартак" - это частные инвестиции, конечно. Нефть - везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть - народная, а в "Лукойле" - нет", - сказал Широков.

Напомним, футболист играл за "Зенит" с 2008 по 2014 год после чего на правах свободного агента перешел в "Спартак".

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