Широков готов возглавить "Спартак"

Экс-игрок московского "Спартака" Роман Широков заявил, что мог бы возглавить команду, если бы имел необходимую тренерскую лицензию.

"Безусловно, я бы поехал в "Спартак". Сегодня же поехал бы. Пресс? Меня это не пугает. Состав - ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?" - сказал Широков.

Напомним, что в воскресенье "Спартак" объявил об увольнении с поста главного тренера Олега Кононова. Его преемниками могут стать Валерий Карпин или Андрей Тихонов.

Широков выступал за "красно-белых" с июля 2014 по январь 2016 года.

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