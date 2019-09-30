Широков готов возглавить "Спартак"
Экс-игрок московского "Спартака" Роман Широков заявил, что мог бы возглавить команду, если бы имел необходимую тренерскую лицензию.
"Безусловно, я бы поехал в "Спартак". Сегодня же поехал бы. Пресс? Меня это не пугает. Состав - ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?" - сказал Широков.
Напомним, что в воскресенье "Спартак" объявил об увольнении с поста главного тренера Олега Кононова. Его преемниками могут стать Валерий Карпин или Андрей Тихонов.
Широков выступал за "красно-белых" с июля 2014 по январь 2016 года.
Не пропустите: Легендарный российский спортсмен сравнил отставку Кононова с праздником. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Широков назвал главную ошибку Кононова во время работы в "Спартаке"
-
Из-за конфликта Нойера и тер Штегена Германия может остаться без игроков "Баварии"! Разбираемся, насколько значительной может стать эта потеря
-
Мальдини сделал заявление о будущем Джампаоло в "Милане"
-
Месси может уже во вторник вернуться на поле
-
"Ювентус" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Манджукича
-
"Лестер" занимает третье место по набранным очкам в АПЛ после назначения Роджерса на пост главного тренера
-
Президент "Арсенала" жёстко высказался о судействе в матче с "Краснодаром"
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в МЛС, несмотря на гол + ассист Ибрагимовича
-
Широков готов возглавить "Спартак"
-
Старт "Милана" в текущем розыгрыше Серии А - худший за 81 год
-
"Атлетико" прилетел в Москву на матч с "Локомотивом"
-
Мендьета: "На пике карьеры Карпин легко мог выступать в "Реале" или "Барселоне"
-
"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (видеообзор матча)
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
5
Рамос может быть наказан длительной дисквалификацией и пропустить матч с "Барселоной"
-
"Милан" может пригласить Шевченко на пост главного тренера
-
Легендарный российский спортсмен сравнил отставку Кононова с праздником
-
"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера
-
"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону" (видео голов)
-
"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Оренбург
|11
|11
|11
|Крылья Советов
|11
|11
|12
|Рубин
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Сочи
|10
|9
|15
|Ахмат
|10
|9
|16
|Тамбов
|11
|8