Широков: "Идеи в работе Манчини пока не наблюдается"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчинироман широков

Широков: "Идеи в работе Манчини пока не наблюдается"Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о работе итальянского специалиста Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Не заметно, что Манчини работает над проблемами. Он пока не смог выстроить команду, которая могла бы радовать болельщиков яркой атакующей игрой. В матче с "Уфой", например, команда создала мало моментов - даже если брать во внимание плохую погоду. На данный момент не заметно, что у Манчини может получиться в питерском клубе. Идеи пока не наблюдается", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Щербаченко назвал идеального кандидата на замену Манчини. | soccernews.ru

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