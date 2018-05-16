Широков: "Игнашевич должен помочь сборной"

Известный в прошлом футболист Роман Широков дал оценку возвращению защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича в сборную России.

"Честно говоря, я удивлен возвращению Игнашевича в сборную России. Но если исходить из того, что у нас все центральные защитники "сломались", стоило попробовать вернуть кого-то из старых: Игнашевича, Березуцких. Братья, как я понимаю, не в восторге от возможного возвращения. Сергей же решил, что у него есть силы и желание. Его опыт должен помочь. Если тренер его вызывает, значит видит перспективу в этом возвращении", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Широков оценил работу Манчини в "Зените". | soccernews.ru